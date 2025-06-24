Трамп призвал Израиль прекратить нарушать перемирие с Ираном

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Израиль вернуть своих военных летчиков домой и прекратить нарушать перемирие с Ираном, сообщает RT.

"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете – это будет серьезным нарушением", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее в Израиле сообщили о нарушении перемирия со стороны Ирана, в связи с чем израильским военным было поручено нанести ответные удары.

Ситуация между Ираном и Израилем обострилась в ночь на 13 июня, когда еврейское государство нанесло удары по военным объектам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию.

Спустя время США присоединились к конфликту, атаковав три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре.

Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако на тот момент глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи опроверг эту информацию.

При этом в Израиле одобрили предложение Трампа, однако предупредили, что будут реагировать на нарушение режима прекращения огня. Позже начало перемирия подтвердил и Иран.