Фото: depositphotos/a40757

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. Вопрос на эту тему ему задала журналистка The Daily Caller.

Глава Белого дома объяснил, что лишь хочет, чтобы к нему и его достижениям относились справедливо. Он указал, что с начала второго президентского срока смог остановить и предотвратить семь международных конфликтов. По словам Трампа, такого никто не смог сделать.

"Но, как говорится, что есть, то есть", – заключил президент США.

Выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира предложил в конце июня республиканец Бадди Картер. Он написал в комитет, отметив, что именно американский лидер сыграл "исключительную и историческую роль" в конфликте Ирана и Израиля.

Спустя время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главой Белого дома и передал ему текст обращения для номинации на премию. По его мнению, именно Трамп должен получить данную награду.

К настоящему моменту уже семь стран выдвинули Трампа в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. В частности, его поддержали Израиль, Камбоджа, Габон, Азербайджан, Армения, Пакистан и Руанда.

