Маск отказался от Нобелевской премии мира

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что ему не нужна Нобелевская премия мира. Об этом он написал в соцсети X.

Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул кандидатуру Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за поддержку "фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира".

"Мне не нужны никакие премии", – отреагировал Маск на данную новость.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о создании департамента по достижению госэффективности (DOGE), который должен возглавить Илон Маск.

Между тем бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал Маска "плохим парнем", отметив, что будет добиваться его "изгнания" из Белого дома. По словам Бэннона, Маск является сторонником "технофеодализма", поэтому его главная цель заключается в том, чтобы "стать триллионером".