Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Об этом европейский политик сообщил в соцсети X.

"Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня (29 января. – Прим. ред.)", – написал Гримс.

Евродепутат также опубликовал электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указано, что предложение о выдвижении Маска было принято.

В 2024 году Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo. Движение, объединяющее людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, было отмечено за его действия, направленные на достижение мира, свободного от ядерного оружия, а также за демонстрацию позиции, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано.