Нобелевская премия мира присуждена японской организации Nihon Hidankyo

Фото: depositphotos/a40757

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Движение, объединяющее людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, было отмечено за его действия, направленные на достижение мира, свободного от ядерного оружия, а также за демонстрацию позиции, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано.

Между тем Нобелевская премия по физике за 2024 год была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей. Они стали лауреатами за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

Тем временем в области химии премии награды были удостоены американский ученый Дэвид Бейкер и британские исследователи Демис Хассабису и Джон Джампер. Наградой их отметили за компьютерное моделирование структур белков и их прогнозирование.