Депутат Мажуга отметил важность работ победителей Нобелевской премии по химии

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Демис Хассабис и Джон Джампер, которые стали лауреатами Нобелевской премии по химии, предсказали структуру белка. Они сделали невозможное, заявил в беседе с RT первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Белок – это основной элемент, из которого построено все живое. Если мы посмотрим на структуру белка, то это – аминокислоты, которые являются единицей при строении белка, которые соединены друг с другом. Это может быть длинная цепочка, это может быть сложная трехмерная структура. Белки бывают двух типов", – сказал он.

По словам парламентария, нобелевские лауреаты разработали программу, которая способна узнать трехмерную структуру белка. От нее зависит многое. Например, при помощи этого люди могут создавать новые лекарства от разных заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых и заканчивая онкологическими патологиями, пояснил депутат.

Кроме того, Мажуга обратил внимание на работу Дэвида Бейкера, который создал программу, позволяющую формировать белки с определенной структурой. Она также позволяет составлять аминокислоты.

"И так он мог, зная эту функцию, создавать белки и изучать их свойство. Это нужно для получения самих белковых препаратов. Это также могут быть лекарственные препараты, вакцины, разные наноматериалы", – добавил парламентарий.

Между тем Нобелевская премия по физике за 2024 год была присуждена ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей. Они стали лауреатами за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

В свою очередь, американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по медицине за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

