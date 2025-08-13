Семь стран поддержали кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: depositphotos/actionsports

Семь стран выдвинули президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Белый дом.

Главу Соединенных Штатов поддержали Израиль, Камбоджа, Габон, Азербайджан, Армения, Пакистан и Руанда.

Выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в конце июня предложил республиканец Бадди Картер. Он написал в комитет премии и указал, что американский лидер в ирано-израильском конфликте сыграл "исключительную и историческую роль".

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Трампом и передал ему текст обращения для номинации на премию. Он считает, что глава США должен получить награду.