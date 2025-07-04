Нобелевский лауреат Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ученый Андрей Гейм, получивший в 2010 году Нобелевскую премию по физике за открытие графена, лишен гражданства Нидерландов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо мужчины.

Это произошло после ужесточения политики государства о двойном гражданстве. По данным журналистов, Гейм стал гражданином Британии, чем и нарушил закон Нидерландов.

Теперь правительство страны требует от ученого сдать свой паспорт в посольство в Лондоне, в противном случае он столкнется с Интерполом. Ученый заявил, что был крайне раздражен таким решением Амстердама.

"Лично я считаю себя голландско-британским нобелевским лауреатом (именно в таком порядке)", – приводит его слова СМИ.

Ранее стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства. Уточнялось, что это произошло по инициативе ФСБ России, так как мужчины создавали угрозу нацбезопасности страны. Также юмористам закрыли въезд в Россию.

