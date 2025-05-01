Уроженца Центральной Азии депортировали из РФ за конфликт в Липецке

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Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ и депортировали за конфликт на межнациональной почве, который произошел в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что мужчина получил российское гражданство в марте 2024 года, так как он является родителем ребенка, который уже имеет гражданство РФ. В сентябре прошлого года он поругался с жителями Липецка. Во время конфликта мужчина указывал на превосходство ислама над другими религиями, а также публично оскорблял россиян, показывал, что у него есть нож и угрожал физической расправой.

В результате правоохранительные органы задержали нарушителя и привлекли его к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам". После ему назначили арест на 7 суток.

"Решением управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет", – говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который с февраля 2025 года крал иконы из частных домов. Он похитил 9 святынь из 4 домов. Часть икон мужчина успел продать. Возбуждено уголовное дело.

