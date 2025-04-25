Уборщик ресторана на Арбате задержан после кражи планшета у подростка

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Уборщик ресторана на Арбате задержан на Чистопольской улице после кражи рюкзака с планшетом, который забыл подросток. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

По предварительным данным, 56-летний мужчина во время уборки кафе на Арбате нашел забытый посетителем рюкзак с дорогостоящим девайсом. Уточняется, что злоумышленник сначала отнес ранец в подсобку, а позже забрал с собой.

В МВД также рассказали, что после случившегося мать 15-летнего подростка обратилась в полицию. Известно, что материальный ущерб составил примерно 110 тысяч рублей.

После задержания мужчины правоохранители изъяли похищенные вещи. Их скоро вернут законным владельцам, добавили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Мужчина находится под подпиской о невыезде, уточнили в МВД.

Ранее в Подмосковье задержали 34-летнего мигранта, который с февраля 2025 года проникал в частные дома, расположенные на территории Раменского округа, и крал иконы.

В ходе обыска обнаружено семь икон, подлежащих экспертной оценке. Он пояснил, что продал часть украденного через онлайн-площадки объявлений. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные деяния.