В Подмосковье задержали мигранта за серию краж икон из частных домов

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Подмосковье задержали 34-летнего мигранта, который с февраля 2025 года проникал в частные дома, расположенные на территории Раменского округа, и крал иконы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, мужчина взламывал оконные рамы с помощью лома. В результате он похитил девять святынь из четырех домов.

Совместными усилиями полиции и Росгвардии подозреваемый был задержан в Дзержинском. В ходе обыска обнаружено семь икон, подлежащих экспертной оценке. Он пояснил, что продал часть украденного через онлайн-площадки объявлений.

Волк рассказала, что мужчина ранее уже привлекался за подобные деяния.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас мигрант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в городе Топки Кемеровской области сотрудница магазина избила сковородой 63-летнего мужчину, который пытался украсть продукты. Женщину привлекли за мелкое хулиганство. Кроме того, полиция возбудила дело по статье "Побои". Избиение попало на видео, которое распространилось по социальным сетям.



