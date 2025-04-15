Суд в Москве оштрафовал мигрантов за призыв к намазу в переходе

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Савеловский суд Москвы назначил Дидару Мурадову и Гуванчу Сапарову, которые предлагали прохожим совершить намаз в переходе столичного метрополитена, штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд признал мужчин виновными в нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях. В материалах сказано, что Сапаров и Мурадов не имели права проводить религиозный обряд в общественном месте, который не предназначен для этого.

Ранее в Мариуполе были задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде. В ФСБ РФ уточнили, что задержаны россияне 1986 и 1993 годов рождения.

Российские спецслужбы заявили, что злоумышленников завербовал сотрудник украинских спецслужб, используя мессенджер. Задержанные по указанию куратора за денежное вознаграждение планировали приехать в Белгород и поджечь городскую мечеть.

