Участники группы "Би-2" получили гражданство Молдавии

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Президент Молдавии Майя Санду подписала документ о выдаче молдавского гражданства участникам группы "Би-2" и их близким. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", – подчеркнул он.

Некоторые члены группы "Би-2" и их родственники подали запрос на получение гражданства Молдавии 23 апреля. Тогда Бэлуцел утверждал, что Молдавия готова выступить в защиту достоинства и свободы слова других людей.

До этого участников коллектива задержали на Пхукете после незаконного проведения концертов. Каждого музыканта обязали выплатить штраф в размере 84 долларов. Спустя время СМИ сообщили, что все члены группы были депортированы в Израиль.

