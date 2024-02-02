Посол заявил, что Израиль не отказывал журналистам РФ в допуске на конференцию "Би-2"

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Израильский МИД не отказывал российским журналистам в допуске на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" (солист коллектива Егор Бортник признан в России иноагентом), такое решение приняли сами музыканты. Об этом ТАСС сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

По словам диппредставителя, со стороны Израиля не было никаких возражений, все журналисты были аккредитованы.

В МИД России, комментируя произошедшее, заявили, что такие действия могут свидетельствовать лишь о том, что инициаторы "шоу" вокруг музыкантов боятся разоблачения.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. Из-за нарушения правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Также СМИ писали, что четырех музыкантов депортируют в Израиль. Предварительно, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Позже журналисты сообщали, что все члены группы прилетели в Израиль.

Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России