В МИД РФ указали на отказ участников "Би-2" от общения с российскими консулами

Фото: ТАСС/Александр Рюмин (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Музыканты группы "Би-2" сами не захотели взаимодействовать с российскими консулами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Так, в заявлении министерства указывается, что сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России приняли все необходимые меры с самого начала ситуации исходя из регламента. Однако, по заверениям пресс-службы, участники "Би-2" сами не захотели направлять обращения в адрес загранучреждений.

"По их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других", – сказано в заявлении.

Кроме того, по информации ведомства, недопуск российской прессы на пресс-конференцию группы при поддержке МИД Израиля может свидетельствовать лишь о том, что инициаторы "шоу" вокруг музыкантов боятся разоблачения.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. В связи с нарушением правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Также СМИ сообщали, что четырех участников группы депортируют в Израиль. По предварительным данным, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Позже стало известно, что солист группы Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) прибыл в Израиль. Данные об этом подтвердили в иммиграционном бюро королевской полиции Таиланда.



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