Четырех участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда в Израиль – СМИ

Фото: Агентство ''Москва'' (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Четырех участников группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), которые были задержаны в Таиланде, депортируют в Израиль. Об этом сообщает издание Ynet.

Отмечается, что на данное решение в том числе повлияли министр иностранных дел Израиля и посольство Тель-Авива в Таиланде.

Все семь участников музыкальной группы являются гражданами РФ, однако четверо из них также имеют гражданство Израиля, один участник – Австралии и еще один – США.

Согласно процедуре депортации, их должны отправить в ту страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд. По информации журналистов, четверо участников группы уже купили билеты в Израиль, депортация запланирована на 30 января.

Участники "Би-2" были задержаны в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятия без разрешения на работу.

Однако позднее сами музыканты заявили, что концерты проводились официально. По их словам, поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

Глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов призвал возбудить уголовное дело на участников "Би-2" за поддержку ВСУ. Соответствующую просьбу он уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру.