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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуации с депортацией участников рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом) и недопуском Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) на Бали, заявила, что многие страны не желают связываться с "проблемными людьми".

По словам Захаровой, российские дипломаты обычно информируют страны о позиции РФ по вопросу СВО и другим связанным с ней аспектам.

"Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", – заявила дипломат в беседе с "Подъемом".

До этого участников "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятий без разрешения на работу.

Между тем Галкину отказали во въезде в Индонезию. Он предположил, что причиной тому могло стать "влияние российских властей". С документами, как уверяет артист, у него все было в порядке.

