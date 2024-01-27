Максим Галкин пожаловался, что его не пустили в Индонезию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), не пустили в Индонезию. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

По мнению Галкина, на это решение повлияли российские власти. При этом он подчеркнул, что с документами у него было все в порядке, а также имелась рабочая виза.

"Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке… Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы – письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали", – сообщил Галкин.

Артист утверждает, что видел письмо якобы от российских властей, но копии письма не имеет.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина – Украина, а также упоминалось об осуществлении политической деятельности.

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