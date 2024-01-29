"Партия ветеранов России" призвала возбудить дело против участников группы "Би-2"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Уголовное дело необходимо завести в отношении участников рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), считает глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов. Соответствующую просьбу он уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру, сообщает телеканал "360".

"Иноагент Лева Бортник неоднократно заявлял о своей поддержке ВСУ, сообщал в соцсетях о закупках техники для Украины, обязательствах помощи ВСУ. Мы считаем, что очень важно возбудить уголовное дело (за поддержку терроризма. – Прим. ред.) на данных лиц, пусть отвечают перед законом", – подчеркнул Резяпов.

Однако он обратил внимание, что у некоторых звезд есть другое гражданство.

Ранее участники "Би-2" были задержаны в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятия без разрешения на работу.

Однако позднее сами музыканты заявили, что концерты проводились официально. По их словам, поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. При этом сообщалось, что никаких дополнительных обвинений группе не предъявили.



Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России