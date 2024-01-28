28 января, 14:57Шоу-бизнес
Рок-группа "Би-2" заявила, что концерты в Таиланде проводились официально
Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)
Концерты рок-группы "Би-2" в Паттайе и Пхукете в Таиланде проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением требований безопасности мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.
Артисты отметили, что первую ночь они провели в камере полицейского участка. Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. При этом сообщается, что никаких дополнительных обвинений группе не предъявлено.
"Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия", – говорится в сообщении.
Участники группы отметили, что сейчас они ожидают перевода в Бангкок, где окончательно решится вопрос о пребывании группы в Тайланде. В решении ситуации также участвует МИД Израиля.
Ранее сообщалось, что участники "Би-2" были задержаны в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение концертов без разрешения на работу. В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2").
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