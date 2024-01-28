Рок-группа "Би-2" заявила, что концерты в Таиланде проводились официально

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Концерты рок-группы "Би-2" в Паттайе и Пхукете в Таиланде проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением требований безопасности мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Артисты отметили, что первую ночь они провели в камере полицейского участка. Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. При этом сообщается, что никаких дополнительных обвинений группе не предъявлено.

"Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия", – говорится в сообщении.

Участники группы отметили, что сейчас они ожидают перевода в Бангкок, где окончательно решится вопрос о пребывании группы в Тайланде. В решении ситуации также участвует МИД Израиля.

Ранее сообщалось, что участники "Би-2" были задержаны в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение концертов без разрешения на работу. В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2").