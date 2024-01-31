Солист группы "Би-2" Егор Бортник прибыл в Израиль

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Лева Бортник (настоящее имя Егор Бортник, включен в реестр иноагентов) в настоящее время находится в Израиле, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя израильского МИД Лиора Хайята.

"Да. Гражданин Израиля уже находится в стране", – сказал он.

О том, что Бортник отправился на израильскую территорию, стало известно ночью 31 января. Группа рассказала, что остальные участники коллектива все еще находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек.

Оставшимся музыкантам отказали в депортации в Израиль. По словам артистов, подобное решение было принято "после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".

Членов группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Причиной этому стало проведение выступления без соответствующего разрешения на работу.

Позже музыканты рассказали, что концерт проводился официально, а поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.