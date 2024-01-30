Участники "Би-2" заявили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Решение о депортации музыкантов российской рок-группы "Би-2" (солист коллектива Егор Бортник признан в РФ иноагентом) из Таиланда в Израиль отменено. Об этом коллектив сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено", – указано в опубликованном материале.

Ранее сообщалось, что пятеро участников группы, имеющих российское гражданство, отказались от встречи с консулом РФ. Как уточнил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, 30 января посольство России организовало посещение артистов, которые находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.

Музыканты и до этого опровергали сообщения о том, что их могут депортировать в Израиль, а не в РФ. Они призвали людей не доверять недостоверным источникам информации.

Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Причина – проведение выступления без разрешения на работу.

Позже артисты сказали, что мероприятие проводилось официально. Они также указали на то, что поводом для задержания стала некорректно оформленная организаторами документация.

Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России