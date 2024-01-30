Участники группы "Би-2" отказались от встречи с консулом РФ

Фото: Агентство "Москва" (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Пять участников музыкальной группы "Би-2" (солист коллектива Егор Бортник признан в РФ иноагентом) с российским гражданством отказались от встречи с консулом РФ в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илью Ильина.

По его словам, посольство РФ организовало посещение участников музыкального коллектива, у которых есть российское гражданство. Оно состоялось 30 января, но артисты "отказались от встречи с российским консулом", рассказал Ильин.

Ранее музыканты опровергли сообщения о том, что их могут отправить в Израиль вместо России. Они попросили поклонников не доверять информации из недостоверных источников и уточнили, что ситуация с их депортацией до сих пор не решена.

Коллектив группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятия без разрешения на работу.

Сами артисты рассказали, что выступление проводилось официально. Они также сообщили, что поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России