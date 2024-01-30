Группа "Би-2" опровергла сообщения о своей депортации в Израиль вместо РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Артисты рок-группы "Би-2" (солист коллектива Егор Бортник признан в РФ иноагентом), которых должны депортировать из Таиланда за работу без разрешения местных властей, опровергли данные о своем отправлении в Израиль вместо РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале коллектива.

"Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена", – говорится в сообщении группы.

Ранее издание Ynet писало, что четырех членов коллектива после вмешательства израильского МИД отправят в Израиль вместо РФ. Все семь участников группы являются гражданами РФ, однако четверо из них также имеют гражданство Израиля, один участник – Австралии и еще один – США.

30 января стало известно, что сейчас в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке находятся пять граждан РФ из группы "Би-2" – барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Артистов коллектива задержали в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятия без разрешения на работу.

Сами музыканты рассказали, что концерты проводились официально. Артисты сообщили, что поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.