Бородин призвал аннулировать загранпаспорта музыкантам "Би-2" для их депортации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал аннулировать загранпаспорта участников рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом) для их депортации в РФ и привлечения к уголовной ответственности за дискредитацию. Об этом сообщает News.ru.

"Я бы еще ввел бы такую историю: они же в РФ загранпаспорта получали, их нужно аннулировать и все, и их депортируют в РФ, где их ждут уголовные дела", – заявил Бородин.

По его мнению, ситуацию с музыкантами нужно решать "жестко" и с "неотвратимостью наказания". За пределами РФ, уверен политик, дела превратятся в "висяк" и артисты продолжат негативно высказываться о президенте и стране. В заключение Бородин заявил о намерении "дать команду" юристам и обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. В связи с нарушением правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Позже СМИ сообщали, что четырех участников группы депортируют в Израиль. По предварительным данным, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Однако спустя некоторое время музыканты опровергли сообщения о депортации в Израиль. Они, сообщив, что ситуация еще не решена, призвали доверять только официальной информации.

