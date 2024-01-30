Участникам "Би-2" отказали в депортации в Израиль

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Солист "Би-2" Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) прибыл в аэропорт Пхукета и ожидает вылета в Израиль. Другим участникам коллектива отказали в вылете, сообщила в своем телеграм-канале рок-группа.

В сообщении музыканты уточнили, что все участники группы, кроме Бортника, будут находиться в миграционной тюрьме.

Ранее артисты рассказали, что решение о депортации их в Израиль было отменено "после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".

Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Причина – проведение выступления без разрешения на работу.

Спустя время артисты уточнили, что мероприятие проводилось официально. Они также указали на то, что поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.



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