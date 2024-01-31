Депутат Милонов заявил, что музыканты "Би-2" боятся депортации в РФ больше всего

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Музыканты "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом) боятся депортации в Россию больше чего-либо. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Он считает, что они "давно уже стали предателями", давно не являются русскими. По его мнению, музыканты "шляются по разным углам", потому что вернуться в Россию для них – "самое страшное".

"Попытались выслужиться перед западными хозяевами, распространяя абсолютную гадость про нашу Родину", – заявил Милонов.

Депутат уверен, что у всех "сомнительных" музыкантов, которые были "раскачаны" продюсерами из РФ, есть паспорта других государств.

Членов группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Причиной этому стало проведение выступления без соответствующего разрешения на работу.

Позже артисты рассказали, что концерт проводился официально, а поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.

В консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что троих участников рок-группы депортируют из Таиланда только в РФ.

По последним данным, Бортник находится в Израиле. О том, что он отправился на израильскую территорию, стало известно ночью 31 января. Группа рассказала, что остальные участники коллектива все еще находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек.