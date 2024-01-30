Троих участников "Би-2" депортируют из Таиланда только в Россию

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Троих участников российской рок-группы "Би-2" (солист коллектива Егор Бортник признан в России иноагентом) депортируют из Таиланда только в РФ. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

Российские дипломаты отметили, что у двоих из пятерых музыкантов есть два паспорта – РФ и Израиля. По информации российского консульства, после попадания участников группы в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке они не могут быть депортированы без своего согласия. Если человек не хочет возвращаться в свою страну, то он может сидеть в центре годами до тех пор, пока не согласится, указали там и добавили, что такие люди там есть.

Согласно местному законодательству, продолжили дипломаты, люди с двумя паспортами могут дать согласие на депортацию в одну из стран, а те, у кого паспорт одного государства, могут быть отправлены только туда.

Кроме того, в консульстве РФ заявили, что власти Таиланда пока не согласовали дату депортации артистов. Там объяснили, что 31 января состоится совещание иммиграционной полиции, на котором решат вопрос депортации и назначат дату, после чего можно будет купить билет на самолет.

Ранее артисты рассказали, что решение о депортации их в Израиль было отменено "после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства".

Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде после концерта на острове Пхукет. Причина – проведение выступления без разрешения на работу.

Спустя время артисты уточнили, что мероприятие проводилось официально. Они также указали на то, что поводом для задержания стала некорректная документация, которую оформляли организаторы.

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