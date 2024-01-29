"Это карма": соцсети прокомментировали задержание группы "Би-2" в Таиланде

Участники скандальной рок-группы "Би-2" вышли на связь после задержания в Таиланде. Музыканты сообщили, что причиной всему послужили некорректно оформленные документы на проведение концерта в королевстве. Суд города Пхукет оштрафовал коллектив за выступление без согласования с властями. Артистов поместили в центре задержания миграционной полиции, решается вопрос их депортации. Рассказываем подробности, а также как на ситуацию отреагировали соцсети.



Концерт с депортацией

Фото: Агентство "Москва" (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Группу "Би-2" всем составом задержали в Таиланде после выступления коллектива в Пхукете 24 января. Поводом послужили некорректно оформленные организаторами документы на проведение мероприятия. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщили сами музыканты, вышедшие на связь 28 января. Вместе с тем артисты утверждают, что все их выступления, в том числе и недавние в Паттайе и Пхукете, якобы проводятся официально, в соответствии с местным законодательством.





из сообщения в телеграм-канале группы "Би-2" Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд... Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии.

Отмечается, что основатели и солисты коллектива, Шура и Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), не являются гражданами России. После задержания суд города Пхукет оштрафовал каждого из музыкантов на сумму около 84 долларов. По словам артистов, необходимые средства были внесены сразу же. Однако на этом проблемы у группы не закончилась. После заседания музыкантов задержала миграционная полиция королевства, чтобы решить вопрос об их дальнейшем пребывании на территории страны. "В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться", – говорится в публикации коллектива.

Ранее генконсул России в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что артистов задержали с целью последующей депортации. Она, в соответствии с местными законами, производится прямым авиарейсом в страну, где человеку был выдан паспорт. Дипломат уточнил, что из семи участников "Би-2" пятеро имеют гражданство РФ. На фоне этого в общероссийском общественном движении "Ветераны России" заявили, что намерены подать обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело против артистов в случае их депортации в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В мае 2023 года солист группы "Би-2" Лева в своих соцсетях заявил, что не вернется в Россию. По мнению музыканта, россияне "перечеркнули все свои достижения". Позднее Минюст признал Бортника иноагентом.



"Достойный финал предателей"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Русскоговорящие пользователи соцсетей резко отреагировали на ситуацию с задержанием группы "Би-2" в Таиланде. Часть комментаторов обвиняет коллектив в предательстве и предлагает лишить гражданства РФ всех его участников. "Достойный финал предателей", – пишут одни.

Другие отмечают: "Воздух чище стал. А это карма. У предателей, как правило, конец один". "Ну, нахлебаются горюшка на всю оставшуюся жизнь", – рассуждают третьи.





из комментариев пользователей в соцсетях Пусть уж лучше на тайской зоне свои незабываемые шлягеры поют. У нас своих музыкантов хватает – без их сочинений как-нибудь продержимся. Тем более чего-то великого они, несмотря на все свои старания, сочинить так и не сумели.

Некоторые пользователи удивляются, зачем писать об иноагентах, тем самым продвигая их: "Лишить гражданства и возможности зарабатывать в России", – потребовал пользователь.

Другие же вспомнили песню группы "Последний герой" и процитировали ее в комментариях: "Не свой, не чужой – последний герой". Один из комментаторов добавил, что все происходящее с музыкантами – незавидная участь тех, кто забыл о поддержке своей родины.

