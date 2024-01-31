Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила депортацию одного из участников "Би-2"

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Таиланд депортировал одного из участников рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил заместитель главы иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхана Нучанат.

"Что касается вопроса о возвращении их в страну происхождения, то один из участников группы был депортирован, но он не из России", – приводит его слова Thai Rath.

Остальные задержанные, по словам собеседника агентства, находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции. Музыканты, имеющие двойное гражданство, могут запросить депортацию в эти страны, однако государства должны сообщить о готовности принять их.

Нучанат также добавил, что, если нарушитель не соглашается на депортацию, его не могут заставить покинуть страну. Он может обратиться в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и получить статус политического беженца.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. В связи с нарушением правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Позже СМИ сообщали, что четырех участников группы депортируют в Израиль. По предварительным данным, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Позже стало известно, что солист группы Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) прибыл в Израиль. Данные об этом подтвердили в МИД страны.

