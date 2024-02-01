Музыканты "Би-2" прибыли в Израиль после депортации из Таиланда – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Члены группы "Би-2" прилетели в Тель-Авив после депортации из Таиланда, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, музыканты сели в черный микроавтобус и уехали.

Участников группы "Би-2" задержали на Пхукете после нелегального проведения концертов. В связи с нарушением правил местного трудового законодательства их обязали выплатить штраф в размере 84 долларов с каждого.

Также СМИ сообщали, что четырех участников группы депортируют в Израиль. По предварительным данным, они въезжали на территорию Таиланда по израильским паспортам.

Позже стало известно, что солист группы Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) прибыл в Израиль. Данные об этом подтвердили в иммиграционном бюро королевской полиции Таиланда.



Группу "Би-2" освистали во время выступления на матче за Суперкубок России