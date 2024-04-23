Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии

Фото: IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в России иноагентом)

Некоторые участники группы "Би-2" и их родственники направили запрос на получение гражданства Молдавии. Об этом заявил глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел в своем телеграм-канале.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", – подчеркнул он.

Бэлуцел также уточнил, что Кишинев тем самым предоставляет право получить паспорт другой страны тем гражданам, которые "ищут спасения от войны".

Кроме того, он добавил, что все запросы участников группы о гражданстве уже переданы главе государства Майе Санду. Как утверждает глава пресс-службы, заявления будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее концерт "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, не состоялся. Музыканты обещали зрителям вернуть деньги в ближайшее время. Кроме того, исполнители заверили, что это не скажется на гастрольном графике.

До этого участников коллектива задержали на Пхукете после незаконного проведения концертов. Каждого музыканта обязали выплатить штраф в размере 84 долларов.

Спустя время СМИ сообщили, что все члены группы были депортированы в Израиль.

