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11 февраля, 23:26

Шоу-бизнес

В Дубае отменили запланированный на 17 февраля концерт группы "Би-2"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Концерт рок-группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом), запланированный на 17 февраля в Дубае, отменили. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсетях.

"К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт "Би-2" в Дубае не состоится", – говорится в сообщении.

В связи с отменой мероприятия исполнители обязались вернуть зрителям деньги за билеты в ближайшее время. Более того, участники группы заверили, что отмена не скажется на гастрольном графике.

Ранее участников группы "Би-2" депортировали из Таиланда в Израиль. Причиной стал незаконно организованный концерт на Пхукете. Более того, каждого из музыкантов обязали выплатить штраф.

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