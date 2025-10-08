Невролог: жажда Трампа получить Нобелевскую премию говорит о когнитивных нарушениях

Фото: whitehouse.gov

Жажда президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию говорит о когнитивных нарушениях, рассказал Москве 24 врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Он пояснил, что на ухудшение когнитивных функций влияет не только возраст, но и стресс, который Трамп испытывает на своем посту сейчас и сталкивался с ним в прошлом. В качестве примера эксперт привел подготовку к президентской кампании, в ходе которой произошло покушение на жизнь политика.

Помимо этого, ухудшение когнитивных функций у главы Белого дома проявляется через повторение одних и тех же фраз, падкость на лесть и фиксацию на событиях, которые не связаны с темой беседы. Это может говорить о снижении критической составляющей интеллекта, подчеркнул невролог.

Новоселов напомнил, что телефонные мошенники находят людей пожилого возраста и часто льстят им, чтобы обмануть. Подобное поведение, по словам эксперта, заметно и у Трампа. По его мнению, именно стремление к похвалам подкрепляет его желание получить Нобелевскую премию "как желанную игрушку".

"С моей точки зрения, он не понимает, что делает. Например, говорить о мире и бомбить в этот момент ядерные объекты – это просто колоссальная глупость. Поэтому, конечно, перед нами старый человек с когнитивными нарушениями, но они не вышли на уровень деменции", – подчеркнул невролог.

Он пояснил, что деменция – это всегда зависимость от помощи. Например, экс-президент Штатов Джо Байден не мог найти выход из помещения самостоятельно. По мнению Новоселова, диагноз Байдена "был виден через экран", кроме того, политик страдал от явного нарушения памяти, которое длилось более полугода.

Обладатель Нобелевской премии мира станет известен 10 октября. При этом Трамп называл себя "главным претендентом" на награду, аргументировав это тем, что ему удалось урегулировать семь международных конфликтов. Однако эксперты выразили обеспокоенность в связи с геополитическими последствиями в случае, если глава Белого дома действительно станет победителем.

В начале августа СМИ обратили внимание, что Трамп ведет себя странно во время публичных выступлений. Он уклоняется от темы, забывает те или иные факты, может говорить "парадоксальные вещи". Кроме того, в октябре прошлого года журналисты также указывали, что выступления президента становятся все более долгими и бессвязными. Отмечалось, что это может говорить о когнитивном угасании.

