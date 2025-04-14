Врач Белого дома сообщил об отличном состоянии здоровья Трампа

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Когнитивное и физическое здоровье президента США Дональда Трампа находятся в отличном состоянии, и он полностью готов к выполнению своих обязанностей. Об этом говорится в заключении врача Шона Барбабеллы по итогам первого медосмотра американского лидера после возвращения к своей должности. Документ был опубликован Белым домом.

В частности, Трамп демонстрирует крепкую сердечную, неврологическую, легочную и общую физическую функции. Барбабелла подчеркнул, что активный образ жизни президента продолжает вносить огромный вклад в его благополучие.

Ранее Трамп заявил, что в рамках медицинского осмотра он успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался его предшественник Джо Байден.

В Белом доме добавили, что плановое медобследование американского лидера продолжалось около четырех часов, он прошел все необходимые тесты.