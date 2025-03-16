Трамп признался, что не помнит, просрочены ли его водительские права

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Американский лидер Дональд Трамп признался, что предпочитает есть стейки с кетчупом, а также не уверен, действительно ли его водительское удостоверение просрочено.

"Мне нужно проверить это. Сможете ли вы в это поверить, но мне не разрешают водить", – заявил республиканец в интервью программе Full Measure, добавив, что очень скучает по вождению.

При этом Трамп приобрел на этой неделе автомобиль Tesla Model X красного цвета. В ходе презентации, состоявшейся на южной лужайке его резиденции, он объявил, что электромобиль будет находиться в Белом доме и его сотрудники смогут им пользоваться.

На покупку авто он решился для поддержки компании Tesla, которая столкнулась с критикой и нападениями по всей стране из-за действий своего основателя Илона Маска. Американский предприниматель, курируя ведомство по повышению эффективности работы правительства США, инициировал масштабное сокращение государственных расходов и бюрократического аппарата.

Ранее стало известно, что Маск потерял порядка 29 миллиардов долларов 10 марта на фоне падения акций его компании Tesla. При этом с начала года акции компании подешевели почти в два раза. К концу 2024 года их стоимость составляла 403,84 доллара.

Более того, СМИ выяснили, что состояние предпринимателя впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов. За этот период акции компании потеряли 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года, когда предприниматель стал обладателем примерно 439,2 миллиарда долларов.