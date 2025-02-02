NYT: производители автомобилей в США могут пострадать из-за пошлин Трампа

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Американские производители автомобилей могут пострадать из-за последствий решения президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики, сообщила газета New York Times.

По данным СМИ, ряд корпораций производит до 40% всех легковых и грузовых автомобилей, которые поставляются на североамериканский рынок, на территории Канады и Мексики. Каждую неделю эти производства перевозят через границы данных стран с США машины, двигатели и прочие детали, стоимость которых суммарно достигает десятков миллиардов долларов.

Это означает, что начало действия пошлин вызовет рост стоимости машин в Штатах, а также послужит причиной задержек в поставках, пояснили журналисты.

Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Товары будут облагаться пошлиной в размере 10%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

В ответ на это китайская сторона решила подать иск в ВТО. МИД Китая также напомнил, что в торговой и тарифной войне не может быть победителей, и обратил внимание, что КНР поддерживала США в борьбе с проблемой фентанила.

Вместе с тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

