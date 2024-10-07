NYT: речи Трампа становятся более бессвязными, что может указывать на старение

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Публичные выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания. Об этом со ссылкой на компьютерный анализ речей кандидата-республиканца пишет газета New York Times.

"Обзор митингов, интервью, заявлений и постов господина Трампа в социальных сетях выявил признаки изменений с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году", – указано в сообщении.

Издание пишет, что Трамп "всегда был непоследовательным", но со временем его речи стали "мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом".

78-летний Трамп после того, как действующий лидер Штатов Джо Байден вышел из президентской гонки, стал самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США и в случае победы станет самым возрастным президентом в истории Штатов. Так, на момент вступления в должность Байдену было 78 лет и 61 день, а в случае победы, Трамп вступит на свой второй срок в возрасте 78 лет и 220 дней.

Ранее New York Times писала, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб отказывается отвечать.

По данным медэкспертов, индекс массы тела политика-республиканца, согласно данным о его росте и весе, находится лишь чуть ниже границы диагноза "ожирение", а в ходе предыдущих исследований у Трампа был повышенный уровень холестерина в крови. Кроме того, команда республиканца не озвучивала данные о его здоровье ни после того, как в 2020 году политик перенес коронавирус, ни после недавнего покушения.