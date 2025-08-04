Guardian: Трамп начал странно себя вести на публике

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Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности. Об этом говорится в статье издания The Guardian.

Журналисты указали на то, что Трамп в своих выступлениях постоянно отклоняется от темы, забывает те или иные факты, а также может говорить совершенно парадоксальные вещи. К примеру, автор материала вспомнил то, как лидер США во время беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен говорил о ветряных мельницах на протяжении двух минут.

По словам опрошенных психологов, резкие переключения в разговоре являются примером того, что Трамп не может себя контролировать и не имеет связного повествования.

В апреле Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался его предшественник Джо Байден. В Белом доме рассказали, что плановое медобследование Трампа продолжалось около четырех часов, он прошел все необходимые тесты.

Позже врач Белого дома подтвердил, что когнитивное и физическое здоровье президента США находятся в отличном состоянии, и он полностью готов к выполнению своих обязанностей.