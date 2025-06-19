19 июня, 18:45Политика
Пранкеры Вован и Лексус рассказали о неадекватном поведении президента Зеленского
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что во время пранка президент Украины Владимир Зеленский вел себя неадекватно.
"Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел", – отметил Вован в разговоре с Life.ru.
Кроме того, по словам пранкеров, в ходе разговора Зеленский пригрозил навести порчу.
Вован и Лексус также подчеркнули, что обычно они звонят людям, влияющим на политическую повестку, и сделали для президента Украины исключение, так как он просто "торгует лицом". Звонить президенту США Дональду Трампу пранкеры пока не планируют.
В феврале солист "Би-2" Лева (настоящее имя Егор Бортник, включен в реестр иноагентов) во время пранка рассказал о тяжелом финансовом положении группы. Вован и Лексус беседовали с музыкантом от имени щедрого олигарха из Швейцарии.