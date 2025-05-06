Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Шоу Вована и Лексуса" пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Заявка на регистрацию марки была подана в марте прошлого года. Роспатент зарегистрировал ее 5 мая 2025 года. Исключительные права будут действовать до марта 2034 года. Правообладателем на знак стало ООО "Бэйс медиа", которое занимается кинопроизводством и производством телевизионных программ.

Товарные знаки были зарегистрированы по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25, 28, 35, 38, 41 и 45. Под ними производятся и продаются одежда, игрушки, реклама, образовательные услуги, развлечения, юридические услуги и многое другое.

Кроме того, в Роспатенте от "Бэйс медиа" есть еще две заявки на регистрацию товарных знаков "Шоу ВиЛ" и "Вован и Лексус".

Ранее вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию логотипа в Роспатент. Знак относится к классам, которые позволят реализовывать и производить нижнее белье, спортивную обувь, бутсы, брюки, колготки, леггинсы, перчатки и многое другое.

Кроме того, под этими знаками фирма получает право арендовать спортивное оборудование, организовывать спортивные мероприятия и издавать книги.