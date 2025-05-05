Футболист Акинфеев подал в Роспатент заявку на регистрацию логотипа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию логотипа в Роспатент. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В материалах, с которыми ознакомились журналисты, указано, что знак относится к классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25, 28, 32, 35, 41. Под ними производятся и продаются нижнее белье, спортивная обувь, бутсы, брюки, колготки, леггинсы, перчатки, пижамы, доски для серфинга, музыкальные инструменты, наживки для рыбалки, клюшки для гольфа, шары для бильярда и боулинга, газированная вода и другие напитки.

Кроме того, под этими знаками фирма получает право арендовать спортивное оборудование, организовывать спортивные мероприятия и издавать книги.

Уточняется, что заявка была подана 29 апреля.

Ранее музыкальная группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с новым логотипом коллектива. Он позволит осуществлять продажу музыкальных произведений, одежды и проведение концертов.

До этого телеведущая Лариса Гузеева зарегистрировала бренд Larisa Guzeeva. Исключительные права на товарный знак она получила до 2034 года. Заявка на регистрацию бренда была подана в январе прошлого года.