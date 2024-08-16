Музыканту Вадиму Самойлову отказано в регистрации товарного знака "Агата Кристи"

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Роспатент отказал музыканту, лидеру и основателю рок-группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака своей группы, следует из базы на сайте ведомства.

Музыкант обратился в Федеральную службу интеллектуальной собственности с заявлением на регистрацию двух товарных знаков 10 июля прошлого года, при этом отказ получил 13 августа 2024-го. Причиной стало использование имени и фамилии известной писательницы Агаты Кристи.

Самойлов хотел распространить патентное право "на музыкальные инструменты, одежду, сумки" и "различного рода музыкальные мероприятия и образование".

Ранее соответствующую заявку в Роспатент подала американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment. Она хочет зарегистрировать свой логотип в виде стилизованных букв WB. Товарный знак, согласно документации, регистрируется по 13 различным классам международной классификации товаров и услуг.

Это позволяет компании производить и показывать фильмы, транслировать их в Сети и в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду и многое другое.