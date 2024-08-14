Киностудия Warner Bros. регистрирует логотип WB в РФ

Фото: 123RF/jetcityimage

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment подала заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа в виде стилизованных букв WB. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Товарный знак, согласно документации, регистрируется по 13 различным классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет компании производить и показывать фильмы, транслировать их в Сети и в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду, игрушки, спортивные товары, постельные белье, посуду, пакеты, ювелирные изделия и бытовую электронику.



Кроме того, под брендом можно будет собирать информацию в базы данных, заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.

Фирма прекратила свою работу в РФ в марте 2022 года, приостановив вещание и лицензирование нового контента в России. В июле 2024 года она приняла решение ликвидировать свое юридическое лицо, зарегистрированное в РФ.

