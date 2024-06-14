Эксперт Новиков: Coca-Cola могла защитить свои товарные знаки в РФ

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Американская организация The Coca-Cola Company могла защитить свои товарные знаки в России, подав заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), считает президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

Ранее в Роспатенте сообщили, что компания в апреле 2024-го отправила три заявки на регистрацию напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta. При этом российское подразделение организации пока не прокомментировало данную информацию.

"Можем предположить, что это связано с некоторыми процедурными процессами для обеспечения защиты товарных знаков на территории страны", – цитирует Новикова ТАСС.

Также эксперт рассказал, что российская индустрия напитков продолжает развиваться, например, в последнее время появились бренды, которые заняли новую долю рынка. В связи с этим любые корректирующие действия, по словам Новикова, занимают продолжительное время.

В марте 2022 года компания Coca-Cola приостановила свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков.

По данным СМИ, уход брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка повлек сокращение сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. В 2022 году объем продаж газированных напитков без сахара в России упал на 9,8%, однако выручка в данном сегменте выросла на 3,6% в связи с повышением цен.

