Минсельхоз РФ не получал данные о повышении цен на соки и газировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерство сельского хозяйства РФ не приходила информация о подорожании соков и газированных напитков в России.

"Производство безалкогольных напитков и соков – один из активно развивающихся сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности России. Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные производители соков и газированных напитков собираются повысить цены на свои товары на 10–20% из-за падения рубля. Уточнялось, что компании PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" уже якобы уведомили торговые сети о подорожании продукции с 1 августа.

Среди других факторов роста цен также упоминались введение акциза на сахар, подорожание сырья, материалов, в том числе импортных, а также повышение стоимости обслуживания оборудования и логистики.

До этого исследователь алкогольных рынков Вадим Дробиз прогнозировал подорожание импортных алкогольных напитков в России на 10% из-за ослабления рубля.



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