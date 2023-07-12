Компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10% в РФ до конца лета

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Компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10% в России до конца лета, сообщает газета "Известия".

Главной причиной повышения стоимости электроники является рост курса доллара. К началу этой недели курс американской валюты составлял более 91 рубля, что примерно на 11% выше, чем три месяца назад. В июне технику закупали по 75–80 рублей за доллар. Если показатель удержится на уровне 90–100 рублей, тогда, скорее всего, в конце августа электроника подорожает как минимум на 10%, рассказал сотрудник одной из розничных сетей.

По словам источника, розничные цены в первую очередь увеличатся на смартфоны, так как компьютеры продаются в меньшем количестве и их меняют реже.

Директор сети re:Store Расим Лемберанский заявил, что если закупки и поставки электроники будут производиться по новому курсу доллара, тогда цены в магазинах изменятся. Пока ожидается повышение стоимости товаров на 5–10%. Кроме того, рост цен зависит от наличия товара на складе.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ввозимые по параллельному импорту гаджеты могут вырасти в стоимости на 10–20% к концу июля. Он заметил, что в настоящее время прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме, однако точечно поставляются определенные модели.

Муртазин отметил, что если курс американской валюты будет держаться на уровне 90–100 рублей еще 1,5–2 недели, то после того, как распродадут запасы электроники, рост цен будет неизбежен. Эта ситуация отразилась и на всех компаниях, импортирующих бытовую технику и электронику премиум-класса, заявил аналитик.

В свою очередь, в группе компаний "F+ tech-Марвел" сообщили, что импортеры не заинтересованы в несении убытков. При дальнейшем ослаблении рубля они будут индексировать цены. В настоящее время стоимость техники начала увеличиваться, однако стоимость не выросла до новых курсовых значений, поэтому нельзя рассчитывать на ее снижение в ближайшие месяцы, заметил представитель группы компаний.

По словам представителя "F+ tech-Марвел", стоимость старых моделей снижается обычно в мае – июне. Это необходимо для того, чтобы распродать сформированные запасы и разгрузить рынок под новинки. При этом в сентябре стоимость выравнивается, затем меняется уже незначительно.

В МТС и "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что единичные продажи смартфонов на территории России в квартальном выражении впервые превзошли докризисный уровень.

По данным МТС, если во II квартале 2021 года в России продали порядка 6,4 миллиона смартфонов, за аналогичный период 2022 года было продано менее 4,45 миллиона таких устройств. Однако в апреле – июне 2023 года продали более 6,5 миллиона смартфонов. По итогу прирост составил около 0,3%. В связи с этим продажи в годовом выражении впервые показали позитивную динамику с I квартала 2022 года.

В "М.Видео-Эльдорадо" добавили, что по сравнению с II кварталом 2022 года продажи смартфонов увеличились более чем на 40%.

В GS Group рассказали, что в I квартале 2023 года поставки смартфонов Apple в Россию стали меньше на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В январе – марте Apple заняла пятое место по количеству ввезенных устройств. В 2022 году эта электроника находилась на третьем месте.

По словам сотрудника одного из крупных продавцов электроники, в сентябре ожидается появление на рынке iPhone нового поколения. Кроме того, стоимость новинок Apple может быть выше на 15–20%, чем ожидалось пару месяцев назад. Он уточнил, что сейчас не производятся большие закупки, поэтому запасы рассчитаны на несколько недель.

В свою очередь, ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова заявила, что Apple поставляется в Россию по схеме параллельного импорта, поэтому ценообразование на устройства сильно зависит от изменений валютных курсов.

"В последние недели курс рубля по отношению к другим валютам не был стабильным и невыгодно менялся, что привело к росту стоимости iPhone в среднем на 7–10%. При этом складские запасы техники Apple невелики, и до сентября их может не хватить, так как на рынке наметился дефицит товара. Однако ряд поставщиков пока еще предлагает некоторые устройства от Apple по старой цене", – сказала Морозова.

Представитель "М.Видео-Эльдорадо" добавил, что в 2023 году наиболее популярной серией смартфонов Apple в сети стал iPhone 14. Он подчеркнул, что цены на данные девайсы находятся ниже уровня 2022 года. При этом имеющиеся запасы товаров достаточны для удовлетворения спроса в ближайшее время. По словам представителя сети, запланированы новые поставки указанных смартфонов.

Сложно спрогнозировать, что произойдет со стоимостью iPhone в сентябре, так как в это время обычно Apple выпускает на рынок новые модели своих смартфонов, напомнил сотрудник одной из розничных сетей.

В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что перед появлением новых моделей стоимость на предыдущие устройства корректируется, но в этом году ситуация будет зависеть от курса валют, а также логистики, доступности товара и других внешних факторов.

Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов заявил, что компания будет реагировать на изменение курса валюты в зависимости от ситуации на рынке. Он подчеркнул, что компания регулярно получает поставки Apple, в связи с этим имеются достаточные запасы. Губанов считает, что после выхода iPhone 15 стоимость предыдущей модели может снизиться до 10%.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников рассказал, что новые iPhone могут стоить на 100–200 долларов дороже предыдущих. Однако вряд ли это поспособствует росту спроса на новые модели. Вероятно, цены на старые модели снизятся, что увеличит их продажи, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что только 12% россиян задумались о приобретении новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Из 12% задумавшихся о покупке 9% респондентов готовы купить ее на собственные средства, 3% участников опроса могли бы взять только в кредит. Оформить предзаказ на гарнитуру в России можно за 300–500 тысяч рублей.

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