Почти 90% россиян не планируют покупать новую гарнитуру Apple Vision Pro

Фото: apple.com

Только 12% россиян задумались о приобретении новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School.

Из 12% задумавшихся о покупке 9% респондентов готовы купить ее на собственные средства, 3% участников опроса могли бы взять только в кредит. Оформить предзаказ на гарнитуру в России можно за 300–500 тысяч рублей.

Порядка 88% респондентов не планируют покупать девайс. 64% из них объяснили нежелание стоимостью устройства. При этом 71% респондентов выразили готовность протестировать новинку.

Около 40% человек хотели бы использовать Apple Vision Pro для занятий творчеством и работой, 23% играли бы в игры, 15% смотрели бы различных контент.

85% участников опроса заявили, что пользуются продукцией Apple. Гарнитуры из них используют только 9% человек.

Презентация гарнитуры Apple Vision Pro состоялась 5 июня. Глава Apple охарактеризовал Vision Pro как новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым. Внешне гаджет похож на очки для плавания.



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