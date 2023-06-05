05 июня, 21:48Технологии
Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro
Фото: 123RF/hanohiki
Компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности под названием Vision Pro. Прибор напоминает очки и позволит просматривать фильмы, играть в игры и общаться с другими людьми, сообщает РИА Новости.
"Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым", – рассказал глава компании Тим Кук.
Он добавил, что гарнитура похожа на очки для плаванья. Для нее был разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом.
Ранее сообщалось, что в Сети появились первые рендеры смартфона iPhone 16 Pro Max, они были сделаны на основе чертежей. Предполагается, что новая модель получит название iPhone 16 Ultra.
Ширина телефона составит 77,2 миллиметра, а высота 165 миллиметров. Согласно рендерам, у новой модели будет увеличен дисплей до 6,3 дюйма.
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