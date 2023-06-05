Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Фото: 123RF/hanohiki

Компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности под названием Vision Pro. Прибор напоминает очки и позволит просматривать фильмы, играть в игры и общаться с другими людьми, сообщает РИА Новости.

"Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым", – рассказал глава компании Тим Кук.

Он добавил, что гарнитура похожа на очки для плаванья. Для нее был разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом.

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые рендеры смартфона iPhone 16 Pro Max, они были сделаны на основе чертежей. Предполагается, что новая модель получит название iPhone 16 Ultra.

Ширина телефона составит 77,2 миллиметра, а высота 165 миллиметров. Согласно рендерам, у новой модели будет увеличен дисплей до 6,3 дюйма.



"Техно": Apple анонсировала новые функции в iOS 17