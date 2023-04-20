В России рекордно подешевел iPhone 13

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена на iPhone 13 в России упала на 20%, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж цена айфона составляла 80 тысяч рублей, а теперь снизилась до 60 тысяч рублей.

Гаджеты линейки iPhone 13 входят в тройку самых популярных смартфонов у москвичей в 2022 году. Высокой популярностью пользовались iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Всего техникой бренда Apple пользуются 28% москвичей.

Ранее также сообщалось о рекордном падении цены iPhone 14. Осенью 2022 года смартфоны стоили 85 тысяч рублей, а в марте текущего года цена гаджета составила 65 тысяч рублей. Разница от первоначальной стоимости достигла 20%.